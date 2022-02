Sacre des Lions: Le téléphone portable de la "femme" de Diao Baldé Keïta volé au…

Le téléphone portable de l

Chasser le naturel, il revient au galop. Les grands rassemblements sont le moment privilégié des pickpockets pour effectuer leur sale besogne. Alors qu'on en n'a pas encore fini d’épiloguer sur l'histoire du téléphone du capitaine des Lions du football, Kalidou Coulibaly qui a été volé puis retrouvé à Colobane, la disparition du téléphone de la compagne de Diao Baldé occupe les débats.





En effet, c'est la victime, elle-même qui a fait l'annonce sur sa page Instagram en s'adressant à sa famille et à ses amis. «Pour toutes les personnes qui sont en train de me contacter sur whatsapp je voudrais leur dire que je suis encore vivante. Malheureusement arrivée au Sénégal, mon téléphona été volé et c’est seulement aujourd’hui, après mon retour en Italie que j’ai réussi à acheter un nouveau téléphone », a-t-elle publié.