[Vidéo] Sadio Mané honoré par Oboy-Gambian Child en Gambie !

De jeunes chanteurs Gambiens rendent hommage à Sadio Mané

Un groupe de jeunes chanteurs Gambiens ont rendu un vibrant hommage à l'international Sénégalais à travers une belle chanson intitulée" Kana Sadio Mah" qui signifie touche pas à Sadio en mandingue.





"Le football n'est pas notre activité, nous sommes des griots mandingues; d'ailleurs c'est grâce à Sadio Mané que nous avons découvert Liverpool, raison pour laquelle cette chanson est faite dans le but de lui rendre un hommage pour tout ce qu'il a fait au Sénégal avec le maillot de son club" martèle Oboy, le lead vocal du groupe.