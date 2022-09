Séquestration, lynchage… : deux proches de Wally arrêtés

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un homme passer un sale quart d’heure entre les mains de cinq individus. Ces derniers le rouent de coups et l’insultent avant de l’embarquer à bord d’une voiture.



Deux des bourreaux de la victime ont été arrêtés. D’après Libération, qui donne l’information ce jeudi, il s’agit de Idaly Sène, qui se dit «patron de presse», et de Modou Mamoune Amar dit «Délégué Amar». Le journal précise que ce sont des proches de Wally Seck.



La même source informe que la victime se nomme Aliou Sow alias «Liw Faramareen». Son tort ? Libération rapporte qu’il a quitté le rang des fans de Wally pour Sidy Diop. Ses agresseurs auraient décidé de lui faire payer cette «transhumance».



Ces derniers risquent gros. Ils devront s’expliquer à la Division spéciale de la cyber-sécurité, qui a ouvert une enquête après avoir exploité la vidéo de l’agression.



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, enlèvement, coups et blessures volontaires, collecte illicite de données personnelles et diffusion de ces données.