Ses photos publiées sur les réseaux sociaux : La Diva Coumba Gawlo Seck se dévoile !

À travers de belles photos publiées sur ses réseaux sociaux ce samedi, la star Coumba Gawlo Seck se dévoile. Elle fait un coucou aux mélomanes, l'histoire de renouer avec les fans. Entre la diva Coumba Gawlo et son public, c’est une longue histoire. Artiste multidimensionnelle, elle est très respectée de par ses prises de positions et ses discours.





Selon une source concordante la Diva se porte très bien et depuis l'étranger elle rassure ses fans sur son état de santé et son retour triomphal sera bientôt annoncé sur la scène.