Sextape Dieyla et Dane : La chanteuse sort de sa réserve

Tout est parti de la demande en mariage de Dane, un membre du groupe musical Z Best Family, à Dieyla. Une information que beaucoup de fans ont rejeté, supposant que les deux chanteurs ne sont pas en couple.



Alors, pour rendre plus recevable cette nouvelle, Adamo "la langue fourchue" a balancé une vidéo des deux stars qui se donnaient des câlins dans un hôtel. Des images qui ont suscité beaucoup de polémiques, d'autant plus qu'Adamo avait annoncé que "Dieyla est enceinte" et qu'il garde des vidéos beaucoup plus obscènes d'elle et de Dane.



"Cette vidéo a été prise lors de mon anniversaire. Tout le monde s'amusait et il y avait toute sa famille (de Dane) et j'étais également accompagnée de ma sœur. Je sais que des personnes cherchent à me nuire ; ce qui justifie pourquoi elles ont coupé que cette partie de la vidéo. De grâce, que l'on cesse de ternir mon image, car je compte porter très haut le flambeau de la musique sénégalaise", déclare l'interprète de "Deko Woyafal".