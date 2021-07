Sextape : Sidiki se trompe et publie les photos nues de Maty Koné

On la présente depuis quelques temps comme la future épouse de Sidiki Diabaté. Elle s’appelle Maty Koné et est très connue dans le milieu de là jet-set malienne. Seulement hier tard dans la soirée, le chanteur malien a publié une photo nue de Maty Koné sur son compte snapchat. Une image supprimée quelques minutes après renseigne Mali Joli Dew. Est-ce une erreur ou le couple bat de l’aile. On ne saurait dire, BuzzSenegal suit l’information pour vous et vous reviendra bientôt.