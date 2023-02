[MEDIA’TEK] Seynabou Ndiaye : Zeyna la guerrière

Seynabou Ndiaye, Zeyna Bamba

Elle a les allures de ‘Xena la guerrière’. La journaliste culturelle et people ne lâche rien et se bat pour vivre sa passion pour ce milieu, au-delà des préjugés. Derrière la caméra, celle qui donne les infos croustillantes se révèle à Media’Tek sans filtre.





La trentenaire vient d’arriver dans les locaux de Seneweb. A quelques heures de son entretien prévu pour 16h avec l’artiste Narah Diouf, Zeyna Bamba prend le temps de passer saluer ses collègues. Habillée en tailleur noir, les baskets apportent un aspect décontracté à ce look chic. Le maquillage aussi n’est pas en reste pour passer devant la caméra. Mais avant l’heure de l’interview, le sourire scotché aux lèvres, la femme au teint clair papote avec ses collègues. Au fil des quatre ans passés à Seneweb, la journaliste a su tisser des liens fraternels et mener sa carrière en guerrière. Et pourtant rien ne prédestinait Seynabou Ndiaye à une carrière dans les médias.





« Je ne pensais pas du tout devenir journaliste car ma carrière était toute tracée et je devais devenir interprète », a confié l’ancienne étudiante au département d’anglais. Cette dernière confie parler couramment la langue de Shakespeare. « Je travaillais même au Ministère du travail en tant qu’interprète et opératrice de saisie », avoue-t-elle. Mais c’est par un véritable coup du hasard que Seynabou Ndiaye passe des amphis au studio radio valsant entre le petit écran et la web tv.





Des auditeurs aux internautes





Les médias ont changé beaucoup de choses dans la vie de la femme de 32ans. Zeyna Bamba explique être devenue plus mature, perfectionniste, résiliente, ouverte et responsable. Des qualités qu’elle s’est forgée au cours de ses expériences professionnelles. C’est à Yenne où habitent les siens que Seynabou Ndiaye va prendre ses marques. Elle débute son aventure avec la radio Tempo FM en 2016. Après deux ans de collaboration et d’apprentissage, la journaliste autodidacte change de tempo et opte pour un autre médium. Elle rejoint ensuite Dakar TV international et Télé Music Sénégal. Zeyna Bamba crève l’écran jusqu’à impressionner un de ses anciens collègues. Le cadreur va la mettre en rapport avec Seneweb. Ils scellent ainsi leur collaboration en 2019. La femme de 32 ans aborde des sujets liés à la culture et surtout au people. Une spécialisation qui n’est pas sans conséquence.





People, un domaine à pile ou face





Le fait de côtoyer des célébrités est devenu une banalité pour la présentatrice de ‘Sen people’. Mais il y a des rencontres qui laissent des traces indélébiles. C’est avec beaucoup d’émotions que Seynabou Ndiaye revient sur son entretien avec Lady Mounass. L’artiste, victime de viol a décidé de lever le voile au micro de Zeyna Bamba. Elle a accepté de lui en parler en direct et cela a énormément touché la trentenaire. « Nous n’avons pas pu terminer l’émission tant son histoire m’a fait pleurer », se souvient-elle. Mais cette émission a été un déclic pour la présentatrice people. « J’ai compris qu’il y avait une valeur non négligeable dans ce travail à savoir la valeur humaine. Cela m’a permis de faire preuve de plus de respect, d’humanité et de voir au-delà de ces personnes, l’humain », affirme-t-elle la mine sereine.





«L’homme est le remède de l’homme », dit-on. Dans bien des cas, il peut être un poison pour son prochain. Zeyna Bamba ne va pas dire le contraire. Cette dernière essuie aussi l’autre revers de sa médiatisation au quotidien. Lorsque les caméras sont éteintes, le retour à la vie réelle peut s’avérer bien difficile. En ‘Xena la guerrière’, la présentatrice doit essuyer les jugements de valeurs. « Les gens se font des opinions et ont des préjugés par rapport au travail », dit-elle navrée. « Ce n’est pas évident de présenter une émission people. Mais je fais face aux critiques et jugements », affirme la trentenaire. Seynabou Ndiaye reconnait que les insultes, les harcèlements et autres ne la dérangent plus. «Certes ce n’était pas facile au début. Il m’arrivait de faire une émission et les commentaires suffisaient à me saper le moral. Cependant j’ai appris à faire face et à laisser couler », relativise-t-elle. Certes le people est très délicat mais Zeyna Bamba affirme tout faire pour mettre à l’aise ses invités et installer un rapport de confiance pour dénicher les infos.





Des infos pas toujours diffusables





« Tout ce qui brille n’est pas de l’or ». Toute information est à vérifier et revérifier. Seynabou Ndiaye accorde énormément d’importance à la crédibilité des infos fournies aux internautes. « Nous pouvons les avoir via des anonymes ou les réseaux sociaux et nous prenons le temps de les vérifier. Il nous arrive de ne pas traiter une information faute de précision», renseigne-t-elle. Selon ses explications, cela demande beaucoup de prudence car des personnes malintentionnées peuvent l’utiliser pour régler des comptes. « Il faut donc avoir du recul et faire la part des choses entre la vérité et la contre-vérité », souligne-t-elle. Zeyna Bamba confie aussi ne pas donner certaines informations people car sensibles. « Nous faisons des tris car nous nous mettons à la place des gens », dit-elle. Une manière d’être droite dans ses bottes.





L’humain au cœur des actions





Zeyna Bamba doit son surnom à son fort attachement à Serigne Touba. En bon mouride, dévouée à la ville sainte, elle suit les valeurs propres au mouridisme. La meilleure présentatrice de l’année 2021 a fait du travail acharné et de la solidarité, des sacerdoces. Chaque année, hors caméra, elle accomplit des actions sociales à Yenne là où habite sa famille en toute discrétion.





Zeyna Bamba œuvre aussi à conseiller, aider et orienter les artistes pour dénicher des sponsors, des partenaires pour leurs évènements à travers son agence de communication. Créée fin 2020, Seynabou Ndiaye gère son agence d’une main de maître. L’entrepreneure veut étendre son business et souhaite être la femme qui a fait le plus de chiffres d’affaires en matière d’entrepreneuriat.