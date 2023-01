Shakira : Piqué surfe sur sa nouvelle chanson contre lui, pour faire des affaires

En plus d’être un célèbre footballeur, Gérard Piqué, l’ancien joueur du FC Barcelone est un homme d’affaires. C’est un secret de polichinelle. En bon homme d’affaires donc, il sait sentir les bons coups et surtout les moments favorables pour faire des annonces qui vont rester dans les esprits. Hier vendredi 13 janvier, l’ex-défenseur Blaugrana a annoncé avoir signé un contrat avec l’horloger japonais Casio pour le parrainage de sa King's League, un tournoi de football assez atypique créé par sa société. « Casio nous a donné des montres. Nous avons un accord avec Casio. La King’s League a conclu un accord avec Casio » a déclaré Gérard Piqué sur la chaîne King’s League Twitch suivie par des millions d’abonnés dans le monde.





« Je vous le dis, cette montre, c’est pour la vie »





Il y a quelques jours, son ex-compagne Shakira sortait une chanson pour régler ses comptes avec lui. Sa nouvelle copine Clara Chia n’avait d’ailleurs pas été épargnée. « Je te souhaite bonne chance avec ma remplaçante… Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio » disait la star colombienne dans sa chanson. Piqué qui est apparu sur Twitch avec une montre de la marque japonaise au poignet a répondu laconiquement à Shakira. « Est-ce que c’est une blague ? Non, non, je suis sérieux. Je vous le dis, cette montre, c’est pour la vie ». « Nous ne sommes peut-être pas une Rolex (montre de luxe) mais nous sommes le nouveau sponsor de la Kings League. Au final il y a la récompense » a écrit Casio, toujours en direction de Shakira.





«Twingo vous aimera toujours Shakira, On le promet »





Il faut dire que Casio n’est pas le seule marque que la star colombienne a mise mal à l’aise. Il y a aussi Twingo qu’elle a comparée à une Ferrari (voiture de luxe). La Twingo est censée être la nouvelle copine de Piqué. «Twingo vous aimera toujours Shakira, On le promet » a réagi le compte colombien de la marque pour bien s’assurer que le message parvienne à la star.