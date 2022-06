Shakira trahie par des détectives embauchés pour espionner Piqué

Shakira et Piqué ont annoncé leur séparation par le biais d’une déclaration officielle, mettant fin à la relation de douze ans du couple. Beaucoup prétendent que la raison du divorce émane du fait que le footballeur aurait été infidèle à la chanteuse.

La chanteuse aurait embauché plusieurs détectives pour espionner la vie nocturne de Piqué . Cependant, plusieurs médias espagnols révèlent que les espions avaient trahi Shakira.





La populaire émission télé hispanique El Gordo y la Flaca a révélé que l’agence elle-même avait divulgué des informations sur l’infidélité présumée de Piqué aux médias.





Cette situation aurait pu accélérer les plans de séparation que le couple avait prévus. Bien que l’agence de Shakira ait publié le communiqué officiel, il n’y aurait pas eu de consensus entre le couple selon les dernières informations.





L’information est tombée ces derniers jours. Piqué serait mécontent de l’environnement de son ex-compagne pour avoir terni son image.





Les deux devraient se rencontrer au cours de ces jours pour réduire la tension entre eux. Aussi pour assurer le bien-être de leurs deux enfants en raison de la situation.





Shakira aurait pour projet de quitter l’Espagne et de reconstruire une nouvelle vie à Miami. Pendant ce temps, Piqué vit seul dans un appartement ces dernières semaines.