Show-biz : la vérité sur les démissions à Soubatel Music

Soubatel Music en crise ? La question se pose dans le milieu du show-biz à la suite de deux incidents qui se produits récemment et qui concerne le label musical. Cinq musiciens de l’un de ses protégés, Sidy Diop, ont faussé compagnie à son groupe au cours d’une tournée en Italie. Récemment, le label a enregistré les démissions de Jules Téranga, son directeur adjoint, et ZBest, le directeur artistique.



Dans les colonnes de L’Observateur, le patron de Soubatel Music, Matar Diop, s’est expliqué. D’abord, il a laissé entendre que ces deux événements ne sont pas liés. Pour les démissions, il signale que les concernés ont décidé de donner une nouvelle dimension à leur carrière.



«Jules Téranga a eu un visa pour les États-Unis, il a décidé d’y rester. C’est clair que dans ces conditions, il ne peut plus diriger le label, confie Matar Diop à L’Obs. Quant à ZBest, il m’a dit qu’il veut se concentrer sur des productions cinématographiques et mettre en stand-by la musique.»



Le patron de Soubatel Music conclut : «On ne peut pas travailler avec une personne et lui fixer des barrières ou le limiter dans ses ambitions personnelles. Ce sont tous des petits frères et nous sommes en de bons termes.»