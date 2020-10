Shy’m annonce sa grossesse dans un clip

Shym annonce sa grossesse

Surprise, Shy’m attend son premier enfant. La chanteuse de 34 ans a annoncé sa grossesse dans le clip de son dernier single, “Boy”, qui dévoile dans la foulée le sexe du bébé.

“C’est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là: BOY, mon nouveau single. (C’est bon de vous retrouver. Et pour le reste, je n’ai pas encore les mots)”, a indiqué la chanteuse sur Instagram, sous un extrait du clip dans lequel on peut la voir avec un ventre déjà bien rond.

Dans une interview pour le Parisien, Shy’m a expliqué qu’elle avait décidé d’annoncer cet heureux événement en chanson afin de “garder le contrôle”. “Je n’avais pas envie de faire un vulgaire post sur Instagram, je ne voulais pas me retrouver à mon insu dans des journaux à scandale. La meilleure façon de le faire, c’était donc en musique. Cela laissera un souvenir à mon enfant”, a-t-elle déclaré.