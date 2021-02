Shy’m dévoile un étonnant cliché du père de son fils

Shy'm devoile la photo de son compagnon

La chanteuse Shy’m a fait une jolie déclaration à son compagnon sur Instagram dimanche à l’occasion de la Saint-Valentin.

“Pour vivre heureux, vivons cachés". Si Shy’m refuse toujours de dévoiler l'identité de l’homme qui partage sa vie, elle a fait une petite entorse à ses habitudes en partageant un cliché de lui sur son compte Instagram pour la Saint-Valentin.

Sur la photo, en noir et blanc, on peut la voir sourire à son compagnon, de dos, qui arbore une coupe de cheveux approximative.





“Pas seulement parce que tu me laisses te couper les cheveux... Pas seulement parce que tu me laisses me moquer des heures ensuite... Pas seulement parce que notre fils. Pas seulement...”, a-t-elle écrit en légende.