Simon Cowell en quête des nouveaux One Direction (et ça s’annonce compliqué): “À peine 40 personnes aux auditions”

Simon Cowell est à la recherche des prochains One Direction. Fin juin, celui qui officie aujourd'hui en tant que juge dans l’émission “Britain’s Got Talent”, s’est mis en quête de talents pour former un nouveau boys band. Mais sa mission s’annonce compliquée: les premières auditions n’ont rassemblé que quelques dizaines de personnes.



“Simon a besoin de vous. Futures mégastars recherchées pour un nouveau boys band. Pas de perte de temps!” Fin juin, des panneaux d’affichage géants avec le visage de Simon Cowell sont apparus en Grande-Bretagne.



Le juge, très connu outre-Manche, a longtemps officié dans “The X Factor”, émission qui a vu naître le groupe One Direction, et qui faisait chaque année déplacer les foules désireuses de faire carrière dans la musique. Aujourd'hui, il est à nouveau à la recherche de talents pour un futur programme qui sera diffusée sur Netflix. Mais visiblement, sa réputation s’est quelque peu ternie.



Comme le rapporte le journal britannique The Sun, les premières auditions qui avaient lieu à Liverpool le week-end dernier n’ont pas fait déplacer grand-monde. “Les gens ont commencé à arriver lentement à partir de 9 heures samedi, mais la file d’attente n’a jamais dépassé une quarantaine de personnes”, a déclaré un témoin.



Sur une photo partagée par le média, on peut voir une poignée de personnes faisant la queue, alors que de nombreuses barrières avaient été installées en prévision d’une plus grande affluence. “À midi, il n’y avait pratiquement plus de nouveaux arrivants. Une scène similaire s’est produite le lendemain.”



The show must go on



Qu’à cela ne tienne, le tournage doit continuer et les auditions se poursuivront à Dublin à la fin du mois et à Londres en août.



Pour Simon Cowell, “chaque génération mérite son propre boys band”. “Je ne pense pas qu’il y ait eu un boys band au cours des 14 dernières années qui se soit approché du succès des One Direction.” Et le magnat de la musique est convaincu de son expertise en la matière, lui qui a justement lancé le groupe en 2010. “L’industrie musicale a tendance à mettre l’accent sur les artistes solos, c’est pourquoi il faut généralement quelqu’un d’extérieur pour monter un groupe.”



Sa quête sera à suivre prochainement sur Netflix. Nom du programme? “The Midas Touch”, inspiré du mythe grec selon lequel le roi Midas transforme tout ce qu'il touche en or.