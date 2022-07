Stromae aperçu sur le tournage d'une télé-réalité: les images qui interrogent les internautes

Stromae, chanteur

Coup de bluff? Des vidéos de Stromae filmées sur le tournage d'une télé-réalité suscitent les questionnements sur Internet. Le chanteur belge va-t-il participer à un programme du genre ou prépare-t-il un nouveau clip? Quoi qu’il en soit, les images font parler d’elle (et de lui).





Les images ont d’abord été dévoilées par la célèbre agent d’influenceurs et chroniqueuse de TPMP, Magali Berdah, dans sa story Instagram le 21 juillet dernier. On peut y voir Stromae les cheveux détachés et vêtu d'une chemise colorée jouer à un jeu des mimes avec des candidats de télé-réalité. “Futur programme?”, a-t-elle écrit en légende.





Plus étonnant encore, la chanteuse américaine Camila Cabello semble également être de la partie, puisqu’on peut brièvement la voir dans ce qui semble être un confessionnal.





Quelques heures plus tard, c’est Giuseppa, notamment vue dans la “Villa des cœurs brisés” ou encore dans le “Reste du monde”, actuellement diffusé sur Plug RTL, qui a partagé une nouvelle vidéo de l’artiste en train de danser autour d'une piscine. “Choquée. Stromae dans une téléréalité?”, a-t-elle commenté.





Les images ont de quoi interroger. Mais pour beaucoup, pas de doute: il s’agit simplement d'un coup de buzz comme le chanteur sait si bien le faire. Volonté de faire parler de lui ou nouveau clip? On penche pour la dernière option, et on mise 10 centimes sur le titre “Mon amour”. Réponse dans quelques semaines.