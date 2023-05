Style vestimentaire : Titi répond aux critiques

Titi est souvent moquée pour ses tenues vestimentaires. Elle serait souvent coupable de faute de goût. Mais il en faudra plus pour saper le moral de l’auteur de «Boko lalé», un single qui cartonne avec déjà 3,9 millions de vues sur Youtube (samedi 27 mai). «Je prends les critiques sur mon style vestimentaire avec beaucoup de philosophie, clame-t-elle dans un entretien avec L’Observateur. Chacun est libre d’émettre son jugement.»





En rappelant que les «goûts et les couleurs ne se disputent pas», Titi confie a «toujours eu un penchant pour les belles choses». «Même quand je vois quelqu’un s’habiller de manière chic et élégante, je suis contente», souligne-t-elle.