Sur ces clichés inédits, le fils de Johnny Depp est son parfait sosie

Jack Deep, fils de Vanessa Paradis et Johnny Deep

On l’oublie parfois, mais Johnny Depp a bien eu deux enfants lors de son mariage avec Vanessa Paradis: Lily-Rose et Jack Depp. Le petit dernier a grandi loin du feu des projecteurs et se fait plus discret que sa grande sœur. Mais des photos inédites de lui ont été publiées sur Instagram, soulignant sa ressemblance frappante avec son père.





Le jeune homme, âgé de 19 ans, et son père se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Si on a souvent fait remarquer la ressemblance frappante entre Lily-Rose et Vanessa Paradis, on peut désormais affirmer que Jack a hérité des traits de Johnny Depp. Vendredi 23 avril, un compte fan Instagram dédié au fils de l’acteur a publié des clichés inédits de Jack Depp. Et les internautes sont formels: le jeune homme est le parfait sosie de son père.





Sur les photos, qui auraient été prises en 2019, on peut voir Jack Depp en train de poser au milieu de fleurs, avec derrière lui le célèbre panneau Hollywood. Le garçon a relevé ses cheveux en chignon, à l’image de la coiffure de son père dans les années 80. “On dirait son jumeau, il manque la moustache”, commente un fan sur Instagram. “Il ressemble vraiment à son père, mais en même temps, il a son propre style”, ajoute une autre personne.