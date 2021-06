Surprise: Cardi B dévoile sa grossesse en plein show

Cardi B annonce sa grossesse lors d'un show en direct

Cardi B a annoncé dimanche qu’elle était enceinte de son deuxième enfant lors d’une performance en direct avec Migos aux BET Awards, à Los Angeles. Elle et son mari, le rappeur Offset, sont déjà parents d’une fille de 2 ans prénommée Kulture.





La rappeuse est montée sur scène dans une tenue qui a révélé son baby bump. Elle a également publié une annonce sur les réseaux sociaux après la performance.

Cardi B et Offset se sont mariés en secret en 2017, avant de se séparer un an plus tard. C’est également en 2018 que la star a donné naissance à leur premier enfant, Kulture. Le couple semble entretenir une relation en pointillés depuis.





L’annonce de cette seconde grossesse était inattendue et a provoqué de nombreuses réactions sur Twitter. Certains ont même comparé son geste à celui de Beyoncé, qui avait annoncé sa grossesse sur la scène des MTV VMA en 2011.





Cardi B était nommée pour cinq prix lors des BET Awards de cette année: Meilleure artiste hip-hop féminine, Meilleure collaboration (“WAP” ft. Megan Thee Stallion), Vidéo de l’année (“WAP” et “Up”) et Prix du public (“WAP”). Elle et Megan Thee Stallion ont remporté le prix de la vidéo de l’année, mais Cardi B n’est pas montée sur scène, affirmant qu’elle s'était trop fatiguée lors de sa prestation un peu plus tôt dans la soirée.