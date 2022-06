Thibaut Courtois a demandé en mariage sa compagne Mishel

Courtois a fait la demande en Mariage à sa copine

Tout va pour le mieux pour Thibaut Courtois, aussi bien sur le plan sportif que sentimental. Après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, le gardien belge avait rejoint les Diables Rouges à Tubize pour disputer la Ligue des nations. Souffrant d’une pubalgie, il avait toutefois quitté le groupe afin de se ménager.





Le portier madrilène en a profité pour passer du bon temps avec sa chérie, le mannequin israélien Mishel Gerzig. Et ce n’est pas tout... Comme le montrent des clichés qui ont fuité sur les réseaux sociaux, il a demandé la main de sa compagne. Sur les photos, on le voit s’agenouiller sur un bateau et passer la bague au doigt de sa compagne, visiblement très émue. Le couple a ensuite confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. “Oui à une vie entière avec toi”, a commenté la jeune femme de 24 ans sur Instagram, en y joignant plusieurs photos de l’instant magique. Les deux tourtereaux sont officiellement en couple depuis le printemps 2021.