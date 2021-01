Tiffany Trump profite une dernière fois du décor de la Maison Blanche pour annoncer ses fiançailles

Tiffany Trump annonces ses fiançailles avec Michael Boulos

Alors que son père s’apprête à quitter ses fonctions de président des États-Unis, Tiffany Trump, elle, profite de son dernier jour à la Maison Blanche pour annoncer ses fiançailles avec le milliardaire Michael Boulos. À cette occasion, le couple a pris la pose une ultime fois dans la future demeure de Joe Biden.





La jeune femme de 27 ans comptait bien profiter une dernière fois du décor de la Maison Blanche. Mardi 19 janvier, Tiffany Trump a annoncé sur Instagram ses fiançailles avec le milliardaire Michael Boulos, âgé de 23 ans. Sur la photo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit la fille de Donald Trump au bras de Michael devant l’aile ouest de la Maison Blanche.





Un moment “spécial”

En légende de sa publication, la jeune femme décrit ce moment comme son souvenir “le plus spécial” de ces quatre dernières années passées à Washington. “Ce fut un honneur de célébrer de nombreuses étapes, des moments historiques et de créer des souvenirs avec ma famille ici à la Maison Blanche, mais rien n’est plus spécial que mes fiançailles avec mon incroyable fiancé Michael. Je me sens chanceuse et j’ai hâte de vivre ce nouveau chapitre.”

Deux ans d’amour