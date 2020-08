Tony Parker annonce son divorce avec Axelle, la mère de ses deux fils

Après neuf ans de relation et deux enfants, Tony Parker et sa femme Axelle ont décidé de mettre un terme à leur union. C'est l'ancien champion de basket qui a lui-même décidé de l'annoncer publiquement lundi 3 août 2020.





C'est la fin d'une belle histoire d'amour. Lundi 3 août 2020, Tony Parker a pris les devants pour annoncer sa séparation d'avec Axelle Francine, sa compagne depuis presque 10 ans. "Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union", a indiqué le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, via son compte Twitter. Si Tony Parker a décidé d'annoncer son divorce publiquement, c'est pour "éviter toute rumeur ou autre spéculation". Avant d'ajouter qu'aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de sa vie privée, il a tenu à assurer que cette séparation se déroulera dans "un respect mutuel total" pour préserver leurs deux enfants.





Les ex-amoureux s'étaient rencontrés en 2011 et s'étaient unis trois ans plus tard. Pourtant, Axelle avait beaucoup de préjugés négatifs sur les sportifs avant de rencontrer Tony Parker. Journaliste de profession, jamais elle n'aurait pensé partager un bout de sa vie avec un athlète. "J'ai vraiment besoin de mon temps avec Tony, on adore être ensemble. Plus les années passent, plus on apprécie nos moments à deux. C'est un mari très attentionné, qui pense toujours à la carte, au SMS gentil", avait-elle commenté, dans les colonnes de Paris Match, en 2018. pic.twitter.com/iDCsTz7s0J — Tony Parker (@tonyparker) August 3, 2020

Tony Parker vit son deuxième divorce