[Vidéo] Traite négrière : Une blanche dans la peau d'une esclave, Sarah nous plonge dans son personnage

Une blanche dans la peau d'une esclave

La réalisation du film de Didier Awadi, "Quand on refuse on dit non" a ému plus d'un, les acteurs y compris. Ce film, qui inverse les rôles de la traite transatlantique, est une leçon qui invite à la réflexion et à la rétrospection.





Sarah qui, dans la peau d'une esclave, séparée de son bébé pour prendre la porte du voyage sans retour, est revenue sur ses sentiments lors du tournage. Pour elle, que l'on soit noir, blanc, ou jaune, nous sommes tous égaux.





Elle est revenue sur ses impressions dans cette interview accordée à Seneweb en marge de la sortie du 7ème album (solo) de l'un des pères fondateurs du hip-hop sénégalais, Didier Awadi.