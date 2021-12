Travis Scott écarté du festival Coachella 2022 après Astroworld

Coachella se fera sans Travis Scott. Après la tragédie du festival Astoworld, où dix personnes sont mortes dans un mouvement de foule alors que le rappeur était en plein concert, Variety révèle que le compagnon de Kylie Jenner a été retiré de la programmation du festival Coachella 2022.



Début novembre, Travis Scott organisait à Houston le festival Astroworld. Mais lors d’un mouvement de foule qui s’est déroulé pendant le concert du rappeur de 30 ans, rejoint sur scène à ce moment-là par Drake, huit personnes sont décédées, et deux autres dans les jours suivants des suites de leurs blessures. Plus de 300 personnes ont dû être prises en charge par les secours.



À la suite de l’accident, une pétition a été lancée pour demander la déprogrammation de l’artiste au festival de Coachella. 60.000 personnes ont signé cette pétition. Selon Variety, l’agente de Travis Scott, Cara Lewis, avait été informée de cette demande de retrait depuis plusieurs semaines déjà.