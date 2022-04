Travis Scott sort "Hold That Heat", six mois après le drame de l'Astroworld

Un retour attendu pour le rappeur de Houston. Depuis le 5 novembre 2021, jour du drame survenu lors d’un concert donné par Travis Scott à l’Astroworld Festival, le rappeur était resté silencieux musicalement.



Avec “Hold That Heat”, il signe donc son retour pour ce qui l’a fait connaître: la musique. Un titre en featuring avec le rappeur Future et le producteur Southside. Ce morceau d’un peu moins de quatre minutes est également assorti d’un clip tourné pour l’occasion, où le rappeur texan se présente notamment avec un alligator tenu par une chaîne en métal.



Ce premier titre depuis le drame ayant causé la mort de 10 personnes et provoqués plus de 300 blessés lors d’un mouvement de foule en novembre 2021 annonce la sortie prochaine de son nouvel album baptisé “Utopia”. Malgré les nombreuses références présentes dans “Hold That Heat”, Travis Scott ne semble pas évoquer la tragédie du festival de Houston.



Récemment boycotté du festival de Coachella où il était pourtant en tête d’affiche, le compagnon de Kylie Jenner reprend petit à petit sa place sur la scène musicale, malgré la défiance suscitée par son comportement sur scène lors du drame. En effet, le rappeur de 30 avait continué son show malgré l’énorme mouvement de foule devant ses yeux.



Suite à cela, plusieurs familles avaient décidé de refuser l’aide proposée par la star américaine pour payer l’intégralité des frais funéraires des victimes. Accusé de négligence, 1500 personnes ont déposé plainte contre lui, lui réclamant 10 milliards de dollars de dommages et intérêts.