Tristesse, honte: pourquoi Kim Kardashian a décidé de jeter l’éponge à la vie comme à l’écran

Kim Kardashian , stars

L’avenir de Kim Kardashian n’a jamais été aussi incertain. Après 14 ans et 20 saisons, la star de 39 ans a récemment annoncé qu’elle tirait un trait sur son émission de télé-réalité “L’incroyable famille Kardashian”. Mais quelles sont les véritables raisons de ce départ? Selon les médias américains, les dernières frasques de son mari Kanye West l’auraient poussée à bout.





Kris Jenner, la mère et manager de Kim Kardashian, assure que tout va bien, malgré l’arrêt de “L’incroyable famille Kardashian”. Selon elle, c’est “le bon moment pour passer à autre chose” et la fin de son émission donne maintenant à la famille une chance de “ralentir un peu” le rythme. Mais selon un ami proche de la famille qui s’est exprimé auprès de Life & Style, Kim a décidé de quitter l’émission parce qu’elle est persuadée que sa mère a profité d’elle. Et comme le clan Kardashian-Jenner savait que le show ne survivrait pas sans elle, ils auraient accepté de l’annuler pour de bon.





“[Kim] a l’impression d’avoir été escroquée pour des millions. En tant que manager de tous ses enfants, Kris a toujours conclu des contrats familiaux avec E! qui ont été répartis entre les filles. Et Kim a dit à ses amis qu’elle méritait plus que la part qu’elle a obtenue”, a déclaré la source.





La star refuserait également que ses problèmes de couple soient diffusés à la télévision: “Kim est fatiguée de devoir affronter les caméras alors que son mariage est en train d’imploser. Elle est assez gênée par le comportement de Kanye. Kim dit qu’elle n’a pas besoin que son malheur soit diffusé dans le monde entier. En ce qui concerne sa relation, Kim est à un point de rupture”, a poursuivi la source.





“Les mois les plus difficiles de sa vie”

Ces derniers mois auraient été les plus durs de sa vie. En juillet, Kanye a annoncé qu’il était candidat à la présidence, avant d’annoncer lors d'un meeting que Kim et lui avaient envisagé d’avorter durant la grossesse de leur aîné, North. Le rappeur est ensuite allé plus loin: sur Twitter, il a écrit un flot de messages confus dans lesquels il avouait notamment qu’il “essayait de divorcer de Kim depuis des mois”. Une période très compliquée pour la star: “Elle décrit cette déclaration comme le point le plus bas qu’il ait pu atteindre”.





Et les choses ne se sont pas arrangées. S'ils ont tenté de recoller les morceaux, Kanye West a dernièrement porté le coup de grâce en publiant une vidéo où il urine sur l’un de ses Grammy Awards. “À ce moment-là, elle a su que ça devait se terminer", a confié la source. “Oui, elle sait que Kanye a une maladie. Mais elle en a assez de ce cercle vicieux destructeur”.





“Elle a perdu patience et a crié en larmes qu’elle ne voulait plus être mariée avec lui. Elle était hystérique, Kanye pleurait”, a ajouté la source. Kim aurait déjà demandé les papiers du divorce et attendrait maintenant que l’état de Kanye s’améliorer pour les déposer.