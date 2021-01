Trop de chirurgie esthétique? Jennifer Lopez répond

Jennifer Lopez à 51 ans sans artifice

Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur Jennifer Lopez. À 51 ans, la chanteuse affiche une peau resplendissante. Accusée d’avoir recours à la médecine esthétique par un abonné, la star mondiale lui répond fermement.

Que ce soit maquillée ou au naturel, Jennifer Lopez s’assume et n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux. Récemment, la star s’est montrée sans aucun artifice dans une vidéo au cours de laquelle elle essaie un masque hydratant de sa propre marque JLo Beauty.

Dans les commentaires, l’un de ses abonnés a fait une remarque qu’elle n’a pas appréciée. “Mais puis-je simplement faire remarquer que les sourcils et le front ne bougent pas du tout lorsque vous parlez ou exprimez quelque chose... vous avez certainement des injections de Botox. Des tonnes de Botox, même. Et cela ne pose aucun souci. Je dis juste ça comme ça.”





Jennifer Lopez a pris le temps de lui répondre, mettant fin aux rumeurs. “LOL c’est juste mon visage! Pour la 500 millionième fois... je n’ai jamais fait de Botox, ni d’injections, ni de chirurgie! Je dis juste ça comme ça.”





Et de poursuivre: “Essayez les produits de la marque JLO Beauty et sentez-vous belle dans votre propre peau! Et voici un autre secret de JLO Beauty: essayez de passer votre temps à être plus positif, gentil et bienveillant envers les autres. Ne passez pas votre temps à essayer de rabaisser les autres, cela vous gardera jeune et belle aussi! Je vous envoie de l’amour.” Voilà qui est dit.