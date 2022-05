Un couple indien poursuit son fils en justice pour ne pas lui avoir donné un petit-enfant

Un couple indien poursuit leur fils qui ne leur a donné un petit-enfant depuis 6 ans

Un couple de l’État d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, poursuit son fils unique et sa femme pour ne pas leur avoir donné de petit-enfant après six ans de mariage.





Sanjeev et Sadhana Prasad, 61 et 57 ans, affirment avoir épuisé leurs économies pour élever leur fils, payer sa formation de pilote ainsi qu’un mariage somptueux. Ils demandent une compensation de près de 650.000 dollars si aucun petit-enfant ne naît dans l’année.





M. Prasad a déclaré qu’il avait dépensé toutes ses économies pour son fils, l’envoyant aux États-Unis en 2006 pour une formation de pilote au coût de 65.000 dollars. Il est rentré en Inde en 2007, mais a perdu son emploi et sa famille a dû le soutenir financièrement pendant plus de deux ans, rapporte le Times of India.





Shrey Sagar, 35 ans, a fini par trouver un emploi de pilote. Ses parents disent avoir organisé son mariage avec Shubhangi Sinha, aujourd’hui âgée de 31 ans, en 2016, dans l’espoir d’avoir un “petit-enfant avec lequel jouer” pendant leur retraite.





Les parents disent avoir payé une réception de mariage dans un hôtel cinq étoiles, une voiture de luxe d’une valeur de 80.000 dollars et une lune de miel à l’étranger.