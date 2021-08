Un emoji “homme enceint” arrive sur les smartphones

Un emoji en homme enceint sera sur nos smartphone l'année prochaine

Le site Emojipedia a dévoilé la liste des nouveaux emojis qui feront leur apparition sur nos smartphones d’ici l’année prochaine. Et l’inclusivité sera mise à l’honneur puisque qu’un emoji représentant un homme enceint, entre autres, viendra compléter un répertoire déjà bien fourni.





Dans cette série inclusive, figure également un emoji représentant une personne enceinte non genrée, afin de montrer que la grossesse est aussi possible pour les hommes transgenres et les personnes non binaires, précise Emojipedia. Par ailleurs, l’emoji “poignée de mains” se déclinera désormais en plusieurs couleurs.