Un enregistrement de Tom Cruise hurlant sur l'équipe de “Mission Impossible” dévoilé: “Si vous le refaites, vous êtes virés”

Tom Cruise hurle dans un enregistrement

Mardi 15 décembre, le tabloïd britannique The Sun a publié un enregistrement audio de Tom Cruise dans lequel on peut l’entendre s’énerver violemment contre des membres de l’équipe du film “Mission Impossible 7”. La raison? Ces personnes ne respectaient pas les gestes barrières.

Le respect des règles sanitaires constitue une priorité pour l’acteur américain. Mardi 15 décembre, le tabloïd The Sun a diffusé un enregistrement audio de près de trois minutes dans lequel Tom Cruise s’en prend aux membres de l’équipe du film “Mission Impossible 7”, tourné actuellement en Europe. Selon le média britannique, l’acteur aurait perdu patience après avoir remarqué que deux personnes n’avaient pas respecté la distanciation sociale.





Dans l’audio, on entend Tom Cruise rappeler à ses équipes qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. “Nous sommes la référence absolue. Les tournages à Hollywood reprennent grâce à nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec les p*tains de studios chaque soir, les compagnies d’assurance, les producteurs, ils nous observent et nous citent en exemple pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, enfoirés”, hurle l’acteur.





“C’est fini pour vous”

“Je ne veux plus jamais revoir ça. Jamais. Et si vous le refaites, vous êtes virés, si je vous revois faire ça, c’est fini pour vous. Et si quelqu’un de cette équipe fait ça, c’est fini. Et vous, et vous, et vous aussi. Et vous, ne vous avisez plus jamais de refaire ça. C’est tout. Pas d’excuses”, ajoute Tom Cruise.

“Donc je me fiche de vos excuses. Je vous l’ai déjà dit et redit, et si vous le refaites, c’est fini. (...) Vous comprenez ce que je vous demande? Vous comprenez la responsabilité que vous avez? (...) Si vous ne pouvez pas être raisonnables et que je ne peux pas gérer votre logique, vous êtes virés. C’est tout.”