Un « Fast and Furious 12 » ? L’annonce surprise de Vin Diesel

À l’avant-première de « Fast and Furious X », qui sort en salles le 17 mai, l’acteur iconique de la saga a évoqué la création douzième film.



CINÉMA - Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Alors que le dixième et avant-dernier volet de la saga Fast and Furious sort au cinéma mercredi prochain, l’un de ses acteurs principaux, Vin Diesel a dévoilé ce vendredi 12 mai qu’un douzième opus devrait finalement voir le jour.



« Quand nous faisions ce film, le studio a demandé si ce pouvait être un film en deux parties. Lorsque le studio a vu celui-là, ils ont dit “est-ce que vous pourriez faire ’Fast X’, le dernier volet, en trois parties ?” », a glissé Vin Diesel lors de l’avant-première mondiale du film à Rome, rapporte le magazine américain Variety.



À côté de lui, l’actrice Michelle Rodriguez a renchéri : « Chaque histoire à trois actes. » Intrigué, le présentateur du tapis rouge a vite rebondi et demandé aux deux stars s’ils étaient en train d’annoncer un nouveau film. Vin Diesel a seulement répondu : « Vous allez m’attirer des ennuis ! »