Un mariage et un deuxième enfant pour M. Pokora

Matt Pokora bientôt papa

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Non seulement, M. Pokora s’apprête à devenir père pour la deuxième fois, mais il s’est également marié avec sa compagne Christina Milian, comme il l’a annoncé dans le magazine Public.

Neuf mois après avoir accueilli leur fils Isaiah, né en janvier dernier, M. Pokora et Christina Milian vont à nouveau être parents. Les deux stars ont annoncé la nouvelle jeudi sur Instagram.





“Toi et moi + 3", a écrit le chanteur sous une photo du baby bump de sa compagne, effleuré par la main de leur fils. “Isaiah est déjà un grand frère protecteur...”, a-t-il ajouté, avec les hashtags “Une table pour 5 SVP” et “Party of 5" (“La fête à 5", en français).





Christina Milian a quant à elle partagé un magnifique cliché pris au coucher du soleil sur lequel M. Pokora embrasse son ventre arrondi.