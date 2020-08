Une candidate de téléréalité défigurée par un invité qui refusait de quitter sa fête

Yasmine Pierards, Candidate defigurée

Yasmine Pierards, qui avait participé à la version néerlandophone de l’émission “L’Île de la tentation” en 2018, a été sévèrement agressée chez elle le week-end dernier. La jeune femme s’est confiée à ce propos sur Instagram. Yasmine avait organisé une fête chez elle, mais les choses ont mal tourné quand un invité n’a pas voulu partir.

La jeune femme a partagé des images bouleversantes sur Instagram. “Hier soir, j’ai été tabassée lors d’une stupide petite after-party dans mon appartement parce que j’ai demandé à tout le monde de partir et une personne ne voulait pas quitter les lieux”, écrit la Limbourgeoise depuis son lit d’hôpital.





Mise en garde

La star de téléréalité ne souhaite pas divulguer l’identité de son agresseur. “J’ai longuement réfléchi à la question de savoir si je devais poster ceci ou pas, mais comme je montre toujours la réalité, je veux vous mettre en garde contre ces gens diaboliques”, déclare-t-elle. “Un homme qui peut battre une femme comme ça n’est pas un homme et ne deviendra jamais un homme. Je respecte la vie privée de cette personne pour le moment, mais d’autres mesures seront prises. Ne soyez pas aussi stupides ou naïfs que moi et ne faites pas confiance à n’importe qui”, prévient-elle.





Défigurée

Yasmine a été grièvement blessée et son nez est cassé. “J’aurai besoin d’une autre rhinoplastie et je préfère me taire sur le reste de mon visage”, conclut la jeune femme.