Une chanteuse urine en plein concert sur le visage de l'un de ses fans

Une chanteuse urine sur le visage d'un fan

Un groupe a présenté ses excuses après que sa chanteuse a baissé son pantalon pendant un concert et a surpris ses fans avec un spectacle qu’ils n’oublieront pas de si tôt.

La chanteuse d’un groupe de rock a réservé une énorme surprise au public lors de l’un de ses derniers concerts en réalisant une performance inattendue.





Lors du festival Welcome to Rockville au Daytona International Speedway, en Floride, Sophia Urista du groupe “Brass Against” a baissé son pantalon et a uriné sur le visage d’un homme. Elle interprétait une reprise de “Wake Up”, un titre du célèbre groupe Rage Against the Machine, lorsqu’elle a invité l’homme du premier rang à monter sur scène pour une “douche dorée”. Le spectateur, qui semblait plutôt séduit par l’idée, s’est allongé sur la scène et a laissé pendant une dizaine de secondes l’urine couler sur son corps et sa tête.





La séquence filmée et partagée sur les réseaux sociaux a rapidement attiré de nombreuses critiques et suscité l’indignation.





Le groupe qui compte plus de 450 000 fans sur son compte Facebook, s’est depuis excusé pour cette performance en écrivant sur Twitter : “Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose que vous verrez à nouveau à nos concerts.”