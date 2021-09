Une moto sur une guitare: l’œuvre en hommage à Johnny fait couler beaucoup d’encre

L'oeuvre d'hommage à Johnny Hallyday créée la polémique

Une moto perchée en haut d’un manche de guitare géant. La statue en hommage à Johnny Hallyday inaugurée mardi à Paris fait parler d’elle.





Ce mardi, la France rendait hommage à Johnny Hallyday, disparu en décembre 2017. À cette occasion, une œuvre du plasticien Bertrand Lavier intitulée “Quelque chose de...” - allusion au célèbre tube du rockeur - a été dévoilée au public. Composée d’un mât en forme de manche de guitare, avec au sommet une Harley Davidson ayant appartenu au chanteur, cette statue de 6 mètres trône désormais sur “L’Esplanade Johnny”, située devant Bercy.





Si pour certains, on ne peut pas faire plus Johnny que ça, d’autres estiment que l’œuvre n’est pas à la hauteur de la réputation de l’artiste. “On dirait l’entrée d’une casse à Las Vegas. Comment c’est possible de laisser faire ça? Pardon Johnny”, se désole un fan de l’artiste sur Twitter. “Qui a payé pour ça?”, s'interroge un autre.





De son côté, Laeticia Hallyday assure que son mari “aurait été fier et très ému d’une œuvre aussi bouleversante”, comme elle l’a déclaré dans l'émission “Quotidien”. Quant à l’artiste, il a expliqué vouloir créer une “représentation figurative” de la star plutôt qu’une simple réplique.