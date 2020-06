Une partie de la villa de Cathy Guetta à Ibiza menacée de démolition

Cathy Guetta, ex femme de David Guetta

Une partie du domaine sur lequel est installée la maison de Cathy Guetta à Ibiza est menacée de démolition. Au total, près de 2.500 mètres carrés de constructions non autorisées, comprenant notamment des routes, des terrasses, des cours anglaises et une pergola risquent d’être détruites.

Un projet de démolition menace la Villa Titanium, la maison de Cathy Lobé, l’ex-femme du DJ David Guetta. Selon le journal local Diario de Ibiza, une partie de sa résidence pourrait être détruite par les autorités, qui ont déclaré qu’elle avait construit plusieurs aménagements sans en avoir demandé les autorisations.





Dans un rapport daté d’avril 2018 qui vient seulement d’être rendu public, la Direction générale des ressources en eau des Baléares demande la destruction de deux cours anglaises, une terrasse ouverte, une partie de la terrasse pavée, une pergola et trois routes pavées - soit près de 2.500 mètres carrés qui auraient coûté 2 millions d’euros.





Selon le magazine américain Forbes, la villa Titanium compte parmi les 11 villas les plus chères au monde. Au total, le domaine fait plus de 30.000 mètres carrés et est estimé à 30 millions d’euros.