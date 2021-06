Une quarantaine de femmes et quelque 90 enfants: le patriarche de la plus grande famille du monde est mort

Deces de Ziona Chana en Inde

Ziona Chana, leader d’une secte chrétienne dans le nord-est de l’Inde, est décédé à l’âge de 76 ans. Il était le patriarche de la plus grande famille au monde.





Selon India Today, “l’homme aux 38 femmes et aux 89 enfants”, est mort dimanche 13 juin à l’âge de 76 ans, dans sa région natale du Mizoram, l’un des petits États du sous-continent coincés entre le Bangladesh et la Birmanie”. Ziona Chana serait mort à cause du diabète et de la surtension.





L’homme hors du commun vivait dans une maison de quatre étages avec une centaine de chambres. Cette situation est tellement cocasse, que la région était devenue une curiosité touristique.





Il avait tellement d’enfants et de femmes que même la presse indienne a du mal à tenir les comptes. Selon The New Indian Express, “Ziona Chana a eu 39 femmes dans sa vie” et sa descendance compterait “94 enfants, 33 petits-enfants et seulement un arrière-petit-enfant”.





Marié pour la première fois à l’âge de 15 ans, Ziona Chana “dirigeait une secte chrétienne portant le nom de Chana Pawl”, qui autorise la polygamie pour ses membres masculins. La secte comporterait environ “400 familles membres”.





Surnommé “hotupa”, le leader, par ses adeptes, Ziona Chana s’était remarié en 1968 à l’âge de 24 ans pour ensuite enchaîner les mariages. Selon le Times of India, son dernier mariage remontait à 2004, année où il avait épousé une jeune femme âgée de 25 ans.