USA : Le danseur et musicien Stephen Boss s'est suicidé

Le danseur Stephen Boss, surnommé "tWitch", qui s’était fait connaître en tant que DJ puis producteur de la célèbre émission américaine «The Ellen DeGeneres Show», a été retrouvé mort le 13 décembre 2022 dans une chambre d'hôtel, une balle dans la tête.







C'est sa femme, la mère de ses trois enfants et partenaire de danse, Allison Holker Boss, qui a annoncé la triste nouvelle, dans un communiqué relayé par "Variety".





"C'est avec le cœur le plus lourd que je dois annoncer que mon mari Stephen nous a quittés", a-t-elle déclaré.





Et d'ajouter : "Stephen illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait. Il était la colonne vertébrale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour ses fans. Nous demandons de l'intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants."





Selon les premiers éléments du médecin légiste de Los Angeles, Stephen Boss s'est suicidé. Il a été retrouvé et déclaré mort vers 11 h 25, mardi matin à Encino, dans la banlieue de Los Angeles.