Usain Bolt regrette son amitié avec le prince Harry: “Il est devenu très sérieux, très rapidement”

Usain Bolt regrette son amitié avec Prince Harry

Usain Bolt a avoué qu’il ne parlait plus au prince Harry depuis que ce dernier s’était engagé dans une relation “très sérieuse, très rapidement” avec Meghan Markle. L’athlète olympique a toutefois ajouté qu'il “aimerait toujours être en contact” avec celui qui était autrefois un ami proche.





Le duc de Sussex et l’athlète sont devenus amis lorsque Harry a visité la Jamaïque pendant quatre jours au nom de la reine en 2012. Usain a même déclaré qu’il espérait organiser l’enterrement de vie de garçon du prince en 2017.

Cependant, le sprinter a révélé qu’il n’avait soudainement plus eu de nouvelle du prince lorsque ce dernier a rencontré Meghan Markle. “Je pense que leur relation est devenue très sérieuse, très rapidement”, a-t-il confié au Sun “Il a embrassé cette nouvelle vie conjugale et a laissé derrière lui sa vie d’avant”.





“Je ne lui ai pas parlé depuis un moment, mais j’aimerais être toujours en contact avec lui”, a-t-il ajouté.





Le prince Harry s’est rendu en Jamaïque en mars 2012 pour rencontrer le sprinter sur la piste Usain Bolt de l’Université des Antilles dans le cadre d’une tournée royale. En plus de la Jamaïque, il avait visité le Belize, les Bahamas et le Brésil.





Après cette rencontre, les deux amis avaient échangé plusieurs messages sur Twitter. En 2016, Harry avait ainsi défié Usain de refaire une course. Et en 2017, quelques jours après l’annonce des fiançailles du prince et de l’actrice américaine, l’athlète avait promis d'organiser trois enterrements de vie de garçon pour le couple royal avant leurs noces.