Victime de railleries : La chanteuse Charlotte Dipanda répond à ses détracteurs

Il y a deux jours, la star camerounaise Charlotte Dipanda a été victime de violents reproches sur son corps à travers les médias et les réseaux sociaux.





Critiquée et traitée de vielle femme, l'auteur de la célèbre chanson "Quand tu n'es pas là" brise le silence pour apporter des éclaircissements sur ses rides. Selon la chanteuse, ses rides ont toute une histoire et elle les assume avec fierté. À travers une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux Charlotte Dipanda recadre ses détracteurs.