Victime de violence conjugale, Aya Nakamura se confie: “J’avais un peu honte”

Aya Nakamura Chanteuse victime de violence conjugale

Au cours d'une interview accordée à la journaliste Léa Salamé sur France Inter, Aya Nakamura s’est confiée au sujet des violences conjugales dont elle a été victime par le passé. “Je pars du principe que pour atteindre une certaine maturité, il faut passer par plein d’épreuves”, a-t-elle notamment expliqué.

Dans le cadre de son podcast “Femmes Puissantes”, Léa Salamé a interviewé Aya Nakamura, la reine de la pop française. Pendant près d'une heure, les deux jeunes femmes ont échangé sur de nombreux sujets, dont la violence conjugale. En 2019, un blogueur révélait que la chanteuse avait été tabassée par son ex-compagnon. L'information avait ensuite été confirmée par la principale intéressée. À l’époque, Aya Nakamura avait publié une photo d’elle avec le visage couvert d’hématomes.





“Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit. Et quand j’ai vu ce qu’il se passait avec les médias, j’avais quand même un peu honte (…). Je l’ai publiée pour montrer que ça m’était arrivé à moi aussi. Mon copain de l’époque m’avait tabassée. Je l’ai quitté mais je n’ai pas porté plainte”, a-t-elle confié à Léa Salamé.