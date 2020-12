Vitaa révèle le secret de sa perte de poids: “Ce n’est pas un régime”

Vitaa, chanteuse Français

Durant l’année 2020, Vitaa a transformé sa silhouette. Dans les colonnes de L’Obs, elle livre le secret de sa perte de poids: le programme Weight Watchers. “Ce n’est pas un régime”, assure la chanteuse.





En janvier dernier, Vitaa dévoilait sa grande résolution pour l’année 2020 sur son compte Instagram. “Ma résolution en ce début 2020 est de maintenir le cap, mon objectif poids étant atteint. Je suis à -7 kilos depuis le début de mon programme WW. (...) Parallèlement, je suis un rythme hebdomadaire de 2 séances de cardio/renforcement avec mon coach. Voilà ma routine pour cette année à venir, et vous?”, écrivait la chanteuse à l’époque.

“Le rêve”