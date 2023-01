Voici l’homme le plus beau du monde, selon la science

René-Jean Page, l

Robert Pattinson était l’homme le plus beau du monde. Cependant, l’interprète de Batman a été détrôné par un jeune acteur britannique, René-Jean Page. Le nouveau sélectionné a été élu par la science. C’est le chirurgien plasticien londonien Julian De Silva qui a mis en place cette équation mathématique.





En fait, le Docteur a dévoilé le classement complet sur son compte Instagram le 25 janvier dernier. Ainsi, les stars sont évaluées en fonction des critères de beauté établis. L’équation mathématique étudie le front, le placement des yeux, le menton ou encore le nez. Ainsi, une moyenne est calculée afin de classer la personne concernée et déterminer l’identité du plus bel homme du monde.





Chris Hemsworth se classe second, et Michael B. Jordan troisième





Cet algorithme était utilisé par les architectes et les artistes à l’époque de la Grèce antique. Effectivement, ils s’en servaient pour élaborer leurs chefs-d’œuvre en fonction des proportions ‘idéales’ d’un visage. Par exemple, l’analyse a été effectuée sur Harry Styles, qui se classe quatrième avec 92,30 %. Sur le podium, Michael B. Jordan obtient 93,46 % et Chris Hemsworth grimpe sur la seconde marche avec 93,53 %.





René-Jean Page élu plus bel homme du monde





Le nouveau plus bel homme du monde a obtenu un score impressionnant de 93,65 %. Il s’agit de l’acteur pressenti pour jouer le prochain James Bond, René-Jean Page. Celui-ci interprète également le très convoité duc de Hastings dans la première saison de La Chronique de Bridgerton. Collectivement, ses fans s’accordent à dire qu’il est très séduisant.





L’acteur était très apprécié dans Bridgerton





Mais maintenant, cette information a été prouvée par la science ! De ce fait, chacun des traits du visage du plus bel homme du monde a été étudié. Ainsi, son front a reçu le score de 91 %, alors que son nez obtient 88 % et son menton 94 %. La forme de son visage reçoit 92 %.





La position de ses yeux l’a aidé à décrocher le titre





Mais les caractéristiques qui lui ont permis de devenir le plus bel homme du monde sont ses lèvres et la position de ses yeux. En effet, les premières reçoivent le score de 96,4 %, et l’acteur peut se vanter d’avoir une position d’yeux presque parfaite. Eh oui, le score attribué à cette caractéristique de son visage est de 99,8 % .





Le chirurgien plasticien à l’origine de cet algorithme s’est confié auprès du Daily Mail.





Dr. Julian De Silva explique que « René a gagné en raison de son visage à la beauté classique et de ses magnifiques yeux bruns. » Par ailleurs, pour accompagner le plus bel homme du monde, sa contrepartie féminine avait déjà été élue un peu plus tôt. Ainsi, l’actrice Jodie Comer avait gagné le titre de "plus belle femme du monde" avec une note incroyable de 94,52 % .