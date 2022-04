Voici le “bonus” auquel peut s'attendre Elon Musk après les résultats de Tesla

Le Bonus d'Elon Musk avec Tesla

Le CEO de Tesla, Elon Musk, va toucher un coquet bonus de 23 milliards de dollars (21,2 milliards d’euros) dans la foulée des résultats trimestriels annoncés par le constructeur de berlines électriques. Tesla est parvenu à dégager des résultats record, meilleurs qu’anticipé par les analystes, au premier trimestre de 2022, malgré les problèmes qui ont freiné la production de voitures dans ses usines et la hausse des prix des matières premières.





Avec le chiffre d’affaires de 18,76 milliards de dollars, en hausse de 81%, et le bénéfice ajusté avant dépréciations et impôts de plus de 5 milliards de dollars réalisés par Tesla, Elon Musk a désormais droit à trois tranches d’options sur plus de 25 millions d’actions Tesla. Ces options lui donnent la possibilité d’acheter les actions avec un rabais significatif: alors que l’action Tesla cotait mercredi à 977,20 dollars, le milliardaire peut acheter les titres à 70,01 dollars pièce. Le comité de direction de Tesla doit encore donner son feu vert pour ces nouveaux bonus, qui avaient été convenus en 2018.