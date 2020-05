Vrai ou faux : ces stars ont-elles été ensemble ?

Rihanna et Karim Benzema





Lors de la Coupe du monde 2014, Rihanna et Karim Benzema s'étaient fortement rapprochés via les réseaux sociaux. Quelques échanges de messages privés plus tard, les deux stars se retrouvaient fréquemment à New York.





Malheureusement, leur idylle n'a pas perduré, la chanteuse ayant avoué au footballeur ne pas encore avoir passé le cap de sa rupture violente avec Chris Brown (qui l'avait rouée de coups), et pour qui elle éprouvait encore des sentiments. Tous les deux sont cependant restés en bons termes.