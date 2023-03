Walf : Moustapha Diop et Khady Sylla convolent en justes noces

« La chèvre broute là où elle est attachée », cet adage vient d’être corroboré par les journalistes de Walf TV, Moustapha Diop et Khady Sylla.



Cette dernière a dit “OUI” au directeur de la chaîne télé et devient ainsi sa deuxième épouse.



L’union a été scellée, ce dimanche 12 mars à Grand Dakar, en présence des amis et familles des deux tourtereaux.



Seneweb souhaite un heureux ménage au couple Diop.