Waly Seck/ Sidy Diop : La tension monte entre les deux artistes

Entre Sidy Diop et Waly Seck la guerre est officiellement déclarée.

Le week-end dernier, ils étaient au cours d’un scandale qui a tenu en haleine les fans des deux artistes.



En effet, Sidy Diop et ses alliés accusent Waly Seck d’avoir saboté la soirée qu’il organisait vendredi dernier. Ce, avec un jet de pompe à gaz.

Les images du Golden Boy évacué de la soirée ont fait le tour de la toile. Une histoire corroborée par Omaro, animateur à la 2stv.



Au même moment Waly Seck organisait lui aussi une soirée au Ngor Timiss. Un succès pour le prince des Faramareen qui a fait guichet fermé.



Le camp de Waly dément



Suite aux accusations des fans du golden boy, le camp de Waly Seck a sorti un audio dans lequel un individu raconte la mise en scène. Le vocal était envoyé à Jules Teranga, ami et manager de Sidy Diop. L’individu y explique que le jet de pompe à gaz sera fait pour créer une polémique et faire du

buzz.



« Soubatel », le label de Sidy Diop serait-il prêt à tout pour détrôner Waly Seck? C’est la question que tout le monde se pose.



Mandiaye Seck défend Waly



Mandiaye Seck, très remonté contre le camp de Sidy Diop, précisément Omaro, n’a pas décoléré. “Ils ont monté de toutes pièces cette histoire de sabotage. Après Sidy Diop, je m’adresse directement à Omaro. D’après ses dires, Wally a tout orchestré, j’aimerais lui demander dans quel camp il est. Aujourd’hui, il est avec Khass, un autre jour avec Sidy Diop ou Wally Seck”, tonne-t-il.



Pour rappel il y a de cela quelques jours Sidy Diop lançait des piques à Waly Seck lors d’une interview. Il y disait qu’il n’est pas issu d’une famille d’artistes. » Je ne suis pas né dans une famille d’artistes, j’ai rampé en commençant à animer les baptêmes et mariages jusqu’à en arriver là. Donc, personne ne peut m’ébranler ou m’arrêter », a -t-il dit.



Quant à Waly Seck, il ne s’est pas encore prononcé sur l’affaire.