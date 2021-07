Wayne Rooney porte plainte après avoir été “piégé” par des jeunes femmes lors d’une soirée arrosée

Wayne Rooney porte plainte contre des femmes

Wayne Rooney s’est retrouvé en Une des tabloïds et des réseaux sociaux durant tout le week-end. La raison? Des photos de l’ancien attaquant de Manchester United en compagnie de plusieurs jeunes femmes lors d'une soirée arrosée ont fuité. L’actuel coach de Derby County a décidé de porter plainte et a affirmé avoir été “piégé”.

Ce week-end, les boîtes de nuit rouvraient en Angleterre après quinze mois de fermeture. Une réouverture que n’a pas manquée l’ancienne gloire de Man U Wayne Rooney. Mais la fête a viré au cauchemar pour le footballeur de 35 ans.





Des photos de lui en compagnie de plusieurs jeunes femmes ont fuité sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds britanniques. L’une d’elles le montre en train de se rapprocher de l’une des jeunes femmes, tandis que d’autres images suggèrent que la fête s’est poursuivie dans une chambre d’hôtel. Sur un autre cliché, on voit l’ex-international anglais endormi sur une chaise, tandis que les jeunes femmes prennent un rapide selfie avec lui.





Rooney porte plainte

Selon le Daily Mail, les photos ont été prises samedi dernier. Wayne Rooney a demandé à ses avocats de porter plainte. Il affirme avoir été “piégé” et victime d’une tentative de chantage avant la publication des clichés. Une enquête a été ouverte par la police locale.





Coleen, son épouse et mère de ses quatre enfants, n’a pas encore réagi à l’affaire. Derby County, le club dont il est coach, n’a pas non plus commenté l’affaire.