Whoopi Goldberg malade : L'actrice fait de terribles révélations sur sa santé

Je ne fais que glisser ", assure-t-elle. " Je suis devenue cette petite vieille dame noire, c'est vraiment étrange ", s'amuse Whoopi Goldberg. Ainsi, durant son absence, elle affirme être " restée allongée dans une chambre d'hôpital ". De retour à son domicile, c'est avec une grande joie qu'elle a enfin pu retrouver ses téléspectateurs.





Whoopi Goldberg s'est confiée sur son état de santé.Des nouvelles bouleversantes. Depuis une semaine, Whoopi Goldberg était absente de son émission The View. Elle a fait un retour très remarqué ce mardi 29 juin et a profité de l'occasion pour évoquer son état de santé. "Oui c'est moi, je suis de retour", a-t-elle d'abord lancé face caméra avant de révéler la raison de son absence. "Je suis partie car j'ai souffert d'une sciatique, qui est essentiellement située dans le dos et celle-ci a eu un impact sur le nerf sciatique. L'ensemble m'a provoqué des souffrances dans la jambe", confie-t-elle ensuite. Pour détendre l'atmosphère, l'emblématique présentatrice de 65 ans a souhaité comparer sa douleur à un "mauvais petit ami qui revient me déranger", affirme-t-elle avec humour.Cette situation n'a pas été de tout repos pour elle puisqu'elle ne " pouvait pas bouger ma jambe. C'était horrible mais je suis ravie d'être de retour ", conclut-elle.Elle a été transparente. Même si elle a voulu assurer la présentation de son émission, Whoopi Goldberg n'a pas hésité à être très honnête avec ses téléspectateurs. "Je me sers d'un déambulateur pour me déplacer", confie-t-elle avant d'avouer : "Ce qui me fait peur, c'est que je ne savais pas que j'en avais besoin". Une situation stressante mais qu'elle gère avec beaucoup d'humour. "Mon déambulateur est devenu mon nouveau meilleur ami.Ce n'est pas la première fois que Whoopi Goldberg a des problèmes de santé l'obligeant à être absente de son émission. En 2019, elle n'avait pas pu être présente durant un mois. En effet, elle avait souffert d'une pneumonie et d'une septicémie et avait expliqué qu'elle avait "failli mourir.Le docteur m'a dit que je n'irai nulle part la semaine prochaine parce que je suis vraiment malade ", s'était-elle souvenue dans les colonnes de People. " Je lui ai affirmé que je pensais que la pneumonie n'était pas aussi grave et il m'a conseillé de prendre du temps pour moi. Oui, je suis passée très près de la mort. La bonne nouvelle ? Je suis toujours là ", avait-elle conclu.