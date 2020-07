Will Smith aurait autorisé sa femme à avoir une relation extra-conjugale

will Smith et Jada Pinkett

Le rappeur August Alsina affirme avoir eu une relation avec Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, avec la bénédiction de ce dernier. Il est revenu sur cette relation lors d’une interview accordée à une radio américaine ce mardi 30 juin.

L’affaire a fait trembler Hollywood. Alors que le couple Smith est perçu par beaucoup comme un couple idéal, un scandale se profile à l'horizon. Selon le rappeur August Alsina, lui et la femme de Will Smith auraient eu une relation amoureuse, pendant le mariage de Jada et Will Smith. L’acteur aurait même donné son consentement au rappeur.





“En fait, je me suis assis avec Will, et j’ai eu une conversation à propos de la transformation de leur mariage en partenariat de vie dont ils ont parlé de nombreuses fois… Il m’a donné sa bénédiction”, a expliqué August Alsina lors d’une interview accordée à l’animatrice de radio américaine Angela Yee. L’équipe de communication de Jada Pinkett-Smith a directement contesté cette histoire en affirmant que ce n’était “pas vrai”.





Un véritable amour

Le rappeur est allé encore plus loin dans ses révélations. Il a expliqué avoir rencontré la femme de Will Smith en 2015 via Jaden, le fils du couple Smith. “Je me suis totalement donné à cette relation pendant des années de ma vie, et j’ai vraiment, vraiment, vraiment profondément aimé, j’ai une tonne d’amour pour elle. Je me suis consacré à cela, je me suis entièrement consacré à cela – à tel point que je peux mourir maintenant et me dire que je me suis vraiment donné à quelqu’un”, a avoué le rappeur, relayé par CNEWS.





“J’adore ces gens”

Cependant, August Alsina explique qu'il ne cherche pas à créer un scandale autour de cette histoire. “Contrairement à ce que les gens peuvent croire, je n’aime pas le drame. Le drame me rend nauséeux. Et je ne pense pas non plus qu’il soit important que les gens sachent ce que je fais, avec qui je couche, avec qui je sors...” Il ajoute: “J’adore ces gens, ils sont comme ma famille. Je n’ai rien de mauvais à dire à leur sujet. Ce sont de belles personnes.”