Will Smith retrouve les acteurs du "Prince de Bel-Air" en visioconférence

will Smith, prince de Bel Air

Will Smith a invité tous les acteurs et actrices du “Prince de Bel-Air” dans le cadre de son émission confinée sur Snapchat “Will From Home”.

Will Smith a réuni l’ensemble des membres de la série “Le Prince de Bel-Air” dans son émission en visioconférence “Will From Home” sponsorisée par Snapchat.





L’acteur principal de la sitcom a invité Alfonso Ribeiro, DJ Jazzy Jeff, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid et Joseph Marcell afin de se remémorer des moments incontournables de la série culte. Une belle séquence pour les fans nostalgiques de la mythique émission qui a marqué les années 90.