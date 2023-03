WORLD VOICES SHOW 2023 : Woz Kaly le chanteur sénégalais en lice

"Une soirée d’exception avec des chanteurs et musiciens du monde, se tenant à Maurice pour la première fois. Le chanteur compositeur-interprète sénégalais Woz Kaly a été retenu parmi les stars qui prendront part à ce grand rendez-vous musical qui met en vedette les plus grandes sommités de la musique populaire.









L'événement aura lieu du 23 au 25 mars. Pour cette année, le comité d'organisation présente quatre stars exceptionnelles parmi lesquelles figure la star sénégalaise Woz Kaly. WORLD VOICES SHOW est un spectacle unique regroupant sur scène sept artistes d’exception, dont quatre chanteurs venant d’horizons différents.